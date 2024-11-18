Глава Павлово-Посадского округа провел личный прием граждан

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов ежемесячно проводит личные приемы граждан. В этот раз обращения касались начислений за услуги ЖКХ, вопросов предоставления жилья и переселения из аварийного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот раз к главе обратился участник специальной военной операции с вопросом о возможности получения жилого помещения в собственность. На месте разобрали ситуацию и предложили алгоритм по решению данного вопроса. В дальнейшем данного заявителя продолжит консультировать отдел по учету и распределению жилой площади администрации Павлово-Посадского городского округа.

По остальным обращениям также были даны разъяснения. Заявителям обозначены пути и сроки решения.

«Напомню жителям, что записаться ко мне на прием можно позвонив по телефону: 8 (496) 432-11-79. Также, обращаю ваше внимание, что свои вопросы можно задать в ходе «выездных администраций», которые проводятся еженедельно», — сказал Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.