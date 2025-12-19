Глава Павлово-Посадского округа провел экскурсию для школьника в администрации

В администрации Павлово-Посадского округа глава Денис Семенов встретился с восьмилетним Данилой, учеником второго класса Электрогорского лицея. Мальчик проявил интерес к тому, как работают органы местного самоуправления и как принимаются решения для жителей округа.

Денис Семенов лично провел экскурсию по управлениям администрации, рассказал о работе с обращениями граждан и показал, как ведется документация и реализуются проекты. Особое внимание уделили совету депутатов, где координируют поставки помощи для бойцов в зоне специальной военной операции.

Данила занимается спортом, музыкой, экспериментами, интересуется строительством и инвестированием. Его родители поддерживают увлечения сына. Денис Семенов отметил, что рад видеть у детей интерес к городской жизни и финансовой грамотности, и пожелал Даниле успехов в достижении мечты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.