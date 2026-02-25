Глава Павлово-Посадского округа поздравил 100-летнюю жительницу

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов 24 февраля поздравил Марию Матвеевну Поликарпову со 100-летним юбилеем. Жительница Павловского Посада отметила вековой день рождения в кругу семьи и получила поздравительное письмо от президента России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мария Матвеевна родилась 16 февраля 1926 года в селе Ланино в семье Матвея и Степаниды Витушкиных. Атмосфера уважения и культуры во многом сформировала ее характер и жизненные ценности. Ее двоюродный брат Анатолий Витушкин стал всемирно известным математиком, академиком РАН.

В 16 лет Мария Матвеевна начала работать на лесозаготовках и торфоразработках как труженица тыла. Более 40 лет она посвятила заводу «Экситон», получив звание ветерана труда. Даже после выхода на пенсию продолжала трудиться почти до 90 лет, а до 96 лет полностью обслуживала себя самостоятельно.

«В этот особенный день мы выражаем глубочайшее уважение и благодарность удивительной женщине, чья жизнь стала воплощением стойкости, трудолюбия и любви к жизни», — сказал Денис Семенов.

Сегодня юбиляршу окружают дочь, внуки, правнук и праправнуки — в семье выросло пять поколений. В день рождения Марии Матвеевне вручили цветы, памятные подарки и поздравительное письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.