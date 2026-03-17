Глава Павлово-Посадского округа поручил устранить подтопления

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов 16 марта провел оперативное совещание с ответственными службами, на котором поручил устранить весенние подтопления, ликвидировать коммунальные аварии и активизировать благоустройство. Работы должны быть выполнены в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании обсудили обращения жителей по подтоплениям. В Павловском Посаде проблемы зафиксированы в Березки Парк на улице Рабочей и на 1-й Пушкинской у домов № 4, 5 и 11. В Электрогорске — на улице Пушкина, 25, где лужа образовалась у входа в дом. Ответственным службам поручено выехать на места, зафиксировать ситуацию и организовать отвод воды.

Отдельно рассмотрели прорыв канализации в селе Рахманово. «Мособлводоканал» устанавливает станции перекачки, их монтаж и запуск запланированы на 16 марта. После этого начнется откачка воды и земляные работы для поиска места утечки на коллекторе. Трубопровод находится на балансе Электростальского филиала, его последняя санация проводилась в 2014–2015 годах.

Также глава округа потребовал представить актуальный график ямочного ремонта с конкретными адресами и сроками и приступить к обновлению детских площадок и малых архитектурных форм. Необходимые материалы для покраски должны быть подготовлены заранее.

Отдельное внимание уделили дому № 63 на улице Ленина в Электрогорске, где на прошлой неделе произошло возгорание кровли. В здании уже восстановлены водоснабжение и отопление, в среду планируется восстановить газоснабжение, на этой неделе электрики проведут поквартирный обход. Параллельно монтируется временная кровля.

Кроме того, поручено усилить контроль за капитальным ремонтом стадиона «Филимоновский» и обновить расписание на остановках общественного транспорта по всему округу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.