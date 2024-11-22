Глава Павлово-Посадского округа провел выездную администрацию на предприятии МАК

Производственная база компании расположена в районе «Филимоново» города Павловский Посад.

Глава коротко рассказал о том, какие проекты удалось реализовать в нашем округе в 2024 году, поделился планами на 2025 год. Ответил на вопросы.

«Основными обращения были посвящены сфере ЖКХ. Взял их на личный контроль. Вопрос по обустройству „лежачего полицейского“ перед проходной предприятия вынесем на ближайшее заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Также, поблагодарил руководство предприятия за поддержку наших ребят, которые служат в зоне СВО. Совместная и слаженная работа сейчас очень важна.» — сказал Глава Павлово-Посадского городского круга Денис Семенов.

«Используя такой формат встреч, мы имеем возможность задать сразу о несколько вопросов по разным темам. Это очень удобно. Особенно удобно решать проблемные вопросы не отрываясь от рабочего процесса.» — прокомментировал сотрудник предприятия МАК Валерий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.