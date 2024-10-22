Глава Павлово-Посадского округа провел «выездную администрацию» на предприятии ЭКОлаб

Глава рассказал о переменах, которые произошли в Электрогорске в этом году. Так, например, прошел капремонт детского сада «Колокольчик» и взрослой поликлиники Электрогорской больницы. Помимо этого, произвели замену 6-ти участков тепловых сетей протяженностью около 2 тыс. погонных м. Также 35 семей переселены из ветхого и аварийного жилья. До конца года будет переселено еще шесть.

«Отремонтированы дороги по улицам Горького, Юго-Западная и 3-я Невского, а также дороги к СНТ „Нива“ и СНТ „Озерки“. В дополнение к этому мы отсыпали щебнем дороги на массивах многодетных семей за зданием Лицея корпус „Бета“ и на улице Узкоколейная. Провели работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по улицам Классона дома 1 и 2, Советская дом 1, Кржижановского дома 11 и 11А, Советская дома 29-30-42, Чкалова дома 1 и 3 и Ухтомского дом 17. Заменили 3 детских игровых площадки — на старом бульваре по улице Горького, по улице Комсомольская дом 2 и переулку Комсомольскому дом 1. На улице Кржижановского около домов 26 и 28 мы установили детскую игровую площадку попрограмме губернатора», — поделился Семенов.

Также глава муниципалитета рассказал о планах на следующий год.

«Отремонтировать дороги на улицах Радченко, Буденного, на участке улица Буденного — Ярославское шоссе, на улице Безымянная, по улицам Озерная, Васютинская, Героя Селезнева, Героя Макарова, Героя Кудряшова, Героя Полетаева. Благоустроить дворы по улицам Ленина дома54-56-58, Советская дома 12-14-16, Классонадома 11,12,13», — уточнил он.

Кроме этого, планируется установить новые детские площадки по программе губернатора в сквере возле озера на улице Ленина, на улице Безымянной около дома 12, и модернизировать две детских игровых площадки, адресный перечень сейчас формируется

«В завершении встречи ответил на интересующие вопросы и взял их в работу. Благодарю Сейфаддина Гашимовича Марданлы и коллектив ЭКОлаб за конструктивный диалог.» -заключил Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.