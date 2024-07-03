Глава Павлово-Посадского городского округа провел большой объезд по округу

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов совместно с ответственными службами осмотрели дворовые территории, общественные пространства, внутридворовые проезды и дороги общего пользования. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Из-за высокой температуры дорожные службы проводят аэрацию дорожного полотна, то есть распыляют струи воды над дорогой, что дополнительно остужает нагретый от асфальта воздух. Это необходимо для того, чтобы охладить дорогу, так как из-за сильного нагрева полотно становится мягким, что приводит к образованию колейности и выбоин. Глава дал поручение дорожникам усилиться в части проведения ямочного ремонта, окоса травы и сбора отходов на обочинах.

Осмотрели дворовые территории в которых мы проводим комплексное благоустройство. В 2024 году завершены работы во дворах по следующим адресам:

В городе Павловский Посад по улице Ленинградская д. 51, к. 2 и д. 51 к. 3, по улице Кузьмина д. 11 и улице Ленская-Тимирязева д. 12, при выполнении работ учтены пожелания жителей, обустроено парковочное пространство в районе МДОУ Детский Сад «Малыш».

В городе Электрогорск по улице Классона д. 1 и д. 2, по улице Советская дом 1, по улице Кржижановского д. 11 и д. 11А, по улице Советская дома 29-42.

На данный момент в работе находятся дворы:

В городе Павловский Посад на улице Южная д. 22, д. 31, д. 32, д. 33, д. 34 и д. 35, на улице Чапаева д. 3, д.5, д. 7, д. 9, на улице Герцена д. 1, на улице Каляева д. 4 и д. 6, на улице Вокзальная д. 4, а улице Корневская д. 9а, д. 11 и д. 13.

В городе Электрогорск - д. 17 на улице Ухтомского.

Также, до конца года, подрядчики выполнят работы по благоустройству дворовых территорий:

В городе Павловский Посад по улице Щорса д. 9, по улице Кузьмина д. 30, д. 32, д. 32А, д. 47 и д. 47А, по улице Рабочая д. 50, по улице Орджоникидзе д. 25, д. 27, д. 31 и д. 33, по переулку Фрунзе д. 4, по переулку Тимирязева д. 3.

В городе Электрогорск д. 1 и д. 3 на улице Чкалова.

Благоустройство дворов — одна из актуальных проблем современного градостроительства. Ощутима заметная динамика вовлеченности жителей в данный процесс, людям не безразлично как будет выглядеть их двор.

Основной темой в рамках объезда по Электрогорску стала подготовка системы отопления к осенне-зимнему периоду. РСО «Электрогорск» завершили работы на улице Вокзальная, теперь здесь необходимо восстановить благоустройство, заменить разрушенный и продавленный асфальт. У городского рынка рабочие запланировали на завтра земляные работы с последующим монтажом трубопровода. На улице Советская дом 38 пока идет поставка материала, так как теплотрасса действующая. Здесь работы начнутся с 8-го июля после планового отключения горячего водоснабжения.

В завершении объезда Глава дал еще несколько поручений ответственным службам:

провести мониторинг детских и спортивных площадок. Некоторые из них находятся в удручающем состоянии;

отработать с торговыми объектами вопрос по наведению порядка около входных групп и на прилегающей территории;

осмотреть люки и тепловые пункты, чтобы своевременно проводить окос и планировать ремонтные работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.