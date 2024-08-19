Глава Павлово-Посадского округа проверил готовность школьных библиотек к учебному году

В соответствии с учебными планами образовательные организации Павлово-Посадского городского округа на 100% обеспечивают обучающихся с 1 по 11 классы учебниками и учебными пособиями. Каждому ученику в школьной библиотеке выдадут полный комплект пособий на предстоящий учебный год бесплатно.

В 2024 году все образовательные организации Павлово-Посадского городского округа заключили контракты на 90% субвенции на рекомендованное приобретение учебников, в том числе обязательно по предметам «Биология» и «Вероятность и статистика» в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом. До 01 сентября 2024 года учебники по данным контрактам поступят в школы.

По рекомендации министерства образования Московской области процедура заключения контрактов на 10% остатков субвенции начнется в октябре 2024 года после выхода обновленных государственных учебников по истории и обществознанию, поставка — в декабре 2024 года.

Дошкольные отделения также осуществляют закупку игр, игрушек и учебных пособий за счет средств бюджета Московской области.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2023-2024 учебном году кабинеты образовательных организаций Павлово-Посадского городского округа были оснащены интерактивными панелями в количестве 69 штук.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в 2024 году на территории региона откроют 25 школ, 11 детсадов и 22 объекта здравоохранения.