Глава Орехово-Зуевского округа проверил благоустройство лесопарка «Стрелки»

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий проверил ход работ по благоустройству лесопарковой зоны «Стрелки» в Орехово-Зуеве. Сейчас ведется прокладка коммуникаций, монтаж покрытий, уже установлены детские и спортивные площадки, а также зона для выгула собак. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Детские площадки оборудованы современными комплексами для разных возрастов — от малышей до подростков. Спортивная зона рассчитана на футбол, баскетбол, волейбол и занятия на уличных тренажерах. Кинологический маршрут полностью огорожен, безопасен для людей и животных.

«Все делаем так, чтобы сохранить природную гармонию. Уверен, лесопарк «Стрелки» в городе Орехово-Зуево станет жемчужиной Парковского микрорайона, удобным, современным, а главное — безопасным местом для прогулок, спорта и отдыха для всех», — отметил Руслан Заголовацкий.

Первый этап благоустройства лесопарковой зоны «Стрелки» завершат этой осенью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.