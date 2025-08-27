Глава Орехово-Зуева проверил ход капремонта двух школ

сегодня в 18:49

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий вместе с командой администрации проконтролировали ход капитального ремонта двух школ. Проверку начали с тех, где готовность чуть меньше, чем в Малой Дубне и в Демихове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поселке Авсюнино работы на финишной прямой: довозят мебель, обустраивают классы. Спортядро тоже практически готово. На фасаде смонтирована подсветка — по вечерам школа будет смотреться ещё интереснее.

В Ильинском корпусе на экскурсию по новой «старой» школе была приглашена Галина Павловна Сальникова. 33 года она отработала в этой школе, сейчас на заслуженном отдыхе.

«Когда увидела, было ощущение, что я не в отремонтированной, а новой школе», — поделилась впечатлениями Галина Павловна.

Ранее глава Орехово-Зуевского округа проверил ход капремонта в детском садике на улице Парковская в Орехово-Зуеве.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.