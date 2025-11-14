Глава Орехово-Зуева посетил с визитом благоустраиваемый лесопарк «Стрелки»

Глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий ранее посетил с рабочим визитом лесопарк «Стрелки», который благоустраивается в рамках программы «Парки в лесу». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С рабочим визитом побывал в лесопарке. Он значительно поменялся, и уже видно, что это место — новая точка притяжения», — сообщил Руслан Заголовацкий.

Сейчас здесь заканчивают высаживать деревья. Всего будет высажено почти 300 кустарников и более 300 молодых деревьев: сосны, рябина, дубы и ольха.

«Эти породы выбраны не случайно — они хорошо приживаются, дают приятную тень летом и красиво меняют окраску в разное время года. Они будут „взрослеть“ вместе с юными жителями, которым, к слову, так полюбились новые площадки!» — добавил глава городского округа.

В лесопарковой зоне «Стрелки» завершается первый этап благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.