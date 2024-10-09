Глава Ступина проверил ход установки площадки воркаута

сегодня в 15:11

Работы выполнены на 99%, информационный стенд ожидает нанесения инструкций по эксплуатации.

На площадке уложено безопасное прорезиненное покрытие, обновлены урна и лавочка, установлен комплекс разноуровневых турников и спортивных снарядов.

«С просьбой восстановить площадку к главе округа обратились жители многоквартирных домов. Ранее на месте воркаута располагался пустырь, оставшийся после демонтажа пришедшей в негодность спортивной площадки. Обращение ступинцев было принято в работу», — рассказала Юлия Власова, директор МКУ «Управление благоустройства» городского округа Ступино.

Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских также обсудил с жителями дома № 24 качество отопления и проверил работу местной диспетчерской.

Напомним, в этот благоустроительный сезон в Ступино завершена реконструкция бульвара Победы. В округе благоустроено 5 общественных пространств. Оборудована игровая площадка на ул. Бахарева. Продолжаются работы по замене детских игровых площадок и воркаут по 6 адресам.

8 дворовых территорий преобразились. Комплексно благоустроено 3 двора. 3 «народные тропы» стали асфальтированными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.