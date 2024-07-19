Глава округа Пушкинский передал ключи от автомобиля для нужд участников СВО

Ранее к главе округа обратился боец 30-го Губернаторского полка, минометчик Николай Сергеевич. Его сын также участвует в СВО. Для выполнения служебных заданий бойцам нужен автомобиль УАЗик, в народе называемый «буханка».

В настоящее время Николай Сергеевич находится в зоне боевых действий, автомобиль вручили его боевому товарищу, участнику СВО Дмитрию. Он служит в Ашукинской бригаде.

«По поручению Губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва продолжаем поддерживать наших бойцов в зоне проведения специальной военной операции. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей нашего округа, волонтеров и активистов „Единой России“. Благодаря вашему ежедневному труду военнослужащие чувствуют надежное плечо тыла. Уверен, что наша поддержка послужит верным спутником и надежным помощником для бойцов на передовой» — отметил глава округа Максим Красноцветов, вручая ключи от автомобиля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.