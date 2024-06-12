Глава Егорьевска принял участие в мероприятиях, посвященных Дню России

Этот день наполнен особым теплом и патриотическим настроением.

«Участие в сегодняшних мероприятиях укрепляет наше единство и гордость за нашу страну. Мы чтим нашу историю и традиции, мы часть большой и могучей страны. Я хочу выразить благодарность всем организаторам мероприятий, а также каждому из вас, кто присоединился к празднику. Наше единство и сплочённость сделают Россию сильнее и богаче», — сказал глава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.