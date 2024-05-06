Глава округа Красногорск посетил строительство образовательного объекта в Павшинской Пойме

Вскоре прямо здесь – на Центральной улице в Павшинской пойме – вырастет здание новой школы, рассчитанной на 1 100 учащихся.

Сейчас на объекте трудятся 60 человек и семь единиц техники. Строительная готовность пока небольшая – всего 7,5%, но работы ведутся активно. Уже вырыта большая часть котлована, идет перекладка канализации, армирование плит перекрытия и бетонирование. В этом году планируется полностью завершить монолитные работы и закрыть тепловой контур, чтобы в зимний период можно было проводить внутреннюю отделку помещений.

«В целом видим хорошие темпы сейчас организации, с родителями обсудили и попросил их ещё – жителей – дополнительно контролировать. Спасибо им большое за те сигналы, которые они дают. Ну и важно нам, чтобы к 1 сентября 2025 года эта школа здесь открыла свои двери. По крайней мере, подрядчик нам сейчас об этом заявляет», - сказал глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

В ходе своей первой инспекции строительного объекта, пообщавшись с местными жителями – родителями будущих учеников, Глава округа отметил, что эта школа, безусловно, будет востребована, и пообещал лично контролировать возведение нового храма науки и знаний в Павшинской пойме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.