Глава округа Балашиха Юров встретился с семьей участника СВО

Глава Балашихи Сергей Юров встретился с семьей участника СВО и вручил им подарки, а также передал гуманитарную помощь для военнослужащего, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поддержке семей участников спецоперации мы уделяем особое внимание и стараемся помогать по всем вопросам. Ни одна просьба не останется без внимания. Пока бойцы находятся в зоне СВО, за их семьи отвечаем мы», — сказал Юров.

Александр Г. был мобилизован в сентябре 2022 года. За время службы сержант награжден медалью Георгия Жукова, медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции», орденом «Службою и храбростью» II степени, медалью «За службу».

До специальной военной операции Александр работал промышленным альпинистом. Дома его ждут мама, супруга и дочь.

Если у участников СВО и их семей есть вопросы, то можно обратиться в Комитет семей и воинов Отечества или центр поддержки участников СВО, расположенному по адресу: Московский проезд, 13. Задать вопросы также можно по телефону: +7 (901) 584-02-70.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.