Андрей Булгаков осмотрел модернизацию дворов и благоустройство в Щелкове

В микрорайоне Чкаловский Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вместе с жителями посмотрели модернизацию дворов и работу по благоустройству озер. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Обновлtнный двор домов 7, 9 и 16 на улице Ленина: здесь отремонтировали дороги, тротуары и парковку; по просьбе жителей расширили проезд у 7 дома. Поставили новые скамейки и высадили более 100 кустарников.

«Сразу из двора выходим на территорию Чкаловских озер. Наша группа „Активного долголетия“ уже вовсю проводит здесь занятия. Как они сами говорят: „на стадионе для здоровья, а здесь для души“. Попросили организовать еще несколько поездок по музеям и городам. Сделаем)», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.

Родители остались довольны новым освещением и наличием камер. Территория безопасна для детей даже в вечернее время суток. А молодежи нравится ездить по велосипедной дорожке и проводить время в зоне с гамаками. Как и обсуждалось на еженедельном оперативном совещании, для этой зоны будут разработаны досуговые мероприятия, чтобы для каждого нашлась своя точка притяжения.

Благоустройство почти завершено. Сейчас подрядная организация доделывает заключительную часть маршрута.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.