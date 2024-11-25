Глава Щелкова рассказал об обновлении детских и спортивных площадок в 2024 году

В этом году в городском округе Щелково были построены и обновлены 20 детских и спортивных площадок. Об этом рассказал глава округа Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.

Все адреса можно найти на интерактивной карте по ссылке: https://clck.ru/3EpctR.

Особое внимание было уделено реализации программы Губернатора. В рамках этой инициативы было установлено 5 новых детских площадок, отличающихся большой площадью (от 300 кв. м). На каждой площадке предусмотрены скамейки, урны и камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Также в этом году были модернизированы 13 детских и спортивных площадок. Устаревшие и небезопасные элементы были заменены на новые, что значительно улучшило условия для активного отдыха детей и взрослых.

Кроме того, в рамках комплексного благоустройства дворов появились еще 2 новые площадки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.