Глава округа Щелкова Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание

В Щелкове прошло еженедельное совещание у главы городского округа Андрея Булгакова. Основное внимание уделили самой актуальной теме — отоплению, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Продолжается формирование аварийных бригад для максимально оперативного реагирования на любые вопросы. За месяц в округе устранено более 100 утечек отопления, сейчас в работе 12 проблемных участков. Обо всех возможных понижениях параметров делают уведомления заранее через налаженные и удобные жителям каналы связи.

В округе есть актуальные вакансии для слесарей и электрогазосварщиков. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону 8(909)935-72-63.

Также осудили выполненные поручения, среди которых — завершение работы по обустройству ливневой канализации на улице Талсинская — между домами 6 и 8; выполнение ямочного ремонта во дворе ул. Центральная, д. 71к2; отрегулировка работы светофоров на Фряновском шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.