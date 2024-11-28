Глава Щелкова поучаствовал в съезде совета муниципальных образований Подмосковья

Совет муниципальных образований Московской области представляет собой уникальную платформу для конструктивного диалога, на которой выявляются лучшие управленческие практики и эффективные решения. В основе деятельности совета лежит принцип сотрудничества и обмена ключевыми достижениями с коллегами, в том числе из других регионов Российской Федерации.

В этом году Подмосковная Ассоциация отметила свое 18-летие. Она была основана в 2006 году и с каждым годом набирала все большую популярность. Сегодня совет стал важным инструментом для межмуниципального диалога, объединяя 57 городских округов региона.

В этом году глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вошел в президиум совета муниципальных образований, который принимает все ключевые решения от лица муниципального сообщества региона.

Сегодня главы подмосковных муниципалитетов активно делятся своим опытом и наработками с представителями Донецкой Народной Республики. Проект «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень» реализуется в регионе под руководством вице-губернатора Московской области Марии Нагорной.

В рамках программы главы городов Донбасса прошли обучение на образовательной площадке Московской области, где посетили городские округа, предприятия и ознакомились с работой Центра управления регионом. Программа направлена на повышение управленческих компетенций и облегчение процесса интеграции новых регионов в правовое и политическое пространство Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.