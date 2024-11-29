Глава Щелкова Андрей Булгаков навестил семью участника СВО

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков навестил семью участника специальной военной операции. Павел был мобилизован еще в 2022-м. Сейчас после ранения восстанавливается. Андрей Булгаков приехал пообщаться с его женой, детьми и родителями, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«С семьями наших героев мы всегда на связи. Сегодня родные Павла попросили оказать содействие в восстановлении ордена Мужества. Проконтролирую лично. Кроме того, есть бумажная волокита с увольнением со службы — сопроводим совместно с военкоматом», — написал Андрей Булгаков в своем Telegram-канале.

Разговор получился всесторонним и насыщенным. Дочь Павла, Вика, с большим энтузиазмом рассказывала о лицее, в котором учится. Недавно там был проведен капитальный ремонт, и ученики уже успели оценить позитивные изменения. А младший сын, Никита, прочитал собравшимся стихотворение.

«Душевный вечер, который мы договорились обязательно повторить!» — подытожил Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.