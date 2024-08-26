Глава Одинцовского округа вручил школьные рюкзаки юным первоклассникам

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов в преддверии нового учебного года вместе с руководителем подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольгой Ермаковой вручил школьные рюкзаки со всем необходимым 21 юному первокласснику из малообеспеченных семей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Встреча прошла в торжественной обстановке в парке «Раздолье». Андрей Иванов пожелал всем детям и их родителям хорошего учебного года, первоклассникам — успешной учебы и обрести новых друзей.

«Чуть больше недели остается до нового учебного года. До этого волнительного, ответственного момента, когда тысячи детей Одинцовского округа первый раз в своей жизни попадут на школьную линейку, а потом сядут за ученические парты. Сегодня здесь собрались те семьи, которым совсем скоро предстоит испытать этот счастливый и радостный миг в своей жизни — в первый раз проводить детей в школы. Мы с большим удовольствием вручаем вам подарочные рюкзаки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом рюкзаке есть все, что необходимо первокласснику: тетрадки, ручки, карандаши, краски, канцелярские принадлежности, пластилин. Хочу пожелать всем хорошего учебного года, первоклассникам — успешной учебы и обрести новых друзей. Родителям желаю каждый день радоваться победам, успехам, достижениям и открытиям своих детей. Ведь, согласитесь, нет ничего более позитивного, приятного и радостного, чем наблюдать, как растут дети и познают что-то новое. Всех вас поздравляю с наступающим Днем Знаний!», — отметил Андрей Иванов.

Аниматоры с развлекательной программой, спортивные состязания создали праздничную атмосферу и порадовали детей. Также для всех семей организовали чаепитие с пирогами и мороженым. Традиционная акция организуется ежегодно при поддержке министерства социального развития Московской области и администрации Одинцовского городского округа. Рюкзаки начальной школы с анатомической спинкой оснащены всеми необходимыми принадлежностями для занятий.

Всего в Одинцовском округе школьные рюкзаки вручат 51 первокласснику из семей с низкими доходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.