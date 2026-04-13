Глава Одинцовского округа вручил паспорта 19 школьникам

Свой главный документ школьники получили в торжественной обстановке. Андрей Иванов поздравил ребят с важным событием и напомнил, что вместе с новыми правами у них появляются и обязанности.

«Сегодня мы собрались по очень знаковому для вас событию. Вы получаете свой первый и самый главный документ в жизни каждого человека – паспорт гражданина России. И очень символично, что ваше семейное торжество проходит в преддверии двух важных праздников, которые будет отмечать наша страна буквально через несколько дней. Это Пасха и День космонавтики. В этом году они проходят в один день, 12 апреля. Вместе с паспортом мы сегодня вам вручаем свое доверие и веру в каждого из вас, потому что именно вам предстоит строить будущее нашей страны. Конечно, паспорт – это не только документ, это символ начала нового пути, новой страницы в жизни», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Юным жителям также пожелали любить Родину и изучать ее историю. По традиции вместе с паспортами им вручили книгу Николая Карамзина «История государства Российского» и Конституцию Российской Федерации.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.