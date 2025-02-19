Глава Одинцовского округа вручил медаль «80 лет Победы» участнице ВОВ Яловской

В 1941 году Антонина Васильевна закончила курсы «Красного креста», после этого была направлена в госпиталь медсестрой, где в составе санитарного поезда прошла войну от Смоленска до Вильнюса и Восточной Пруссии. День Победы медицинская сестра Антонина Яловская встретила в прусском городе Гумбиннен, сейчас это Гусев Калининградской области. В январе этого года пенсионерка отметила свое 99-летие.

«Для меня большая честь и радость быть сегодня у вас в гостях и вручить вам медаль в честь юбилея. Это маленькая, но важная часть нашей благодарности за ваши подвиги и преданность своему делу. Вы прошли долгий и нелёгкий путь, работая медицинской сестрой в годы Великой Отечественной войны — страшнейшего кровопролития за всю историю человечества. Ваши послевоенные годы были наполнены трудом и служением людям — это пример мужества и доброты для всех нас», — отметил Андрей Иванов.

После войны Антонина Яловская до 1960 года работала на Литейном заводе в Москве, а с 1960 года по май 1983 года трудилась картонажницей на Прядильной фабрике в подмосковном селе Покровское и рабочей на 2-м Московском часовом заводе.

С мая 1983 года Антонина Васильевна находится на заслуженном отдыхе. Награждена медалью «За взятие Кенигсберга», Орденом Отечественной войны II степени, а также юбилейными медалями.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru/) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.