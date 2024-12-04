Глава Одинцовского округа проверил ход строительства детсада в ЖК «Лайково»

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход строительства детского сада на 380 мест в жилом комплексе «Лайково». Строительная готовность объекта составляет более 70%: рабочие сделали кровлю здания, сейчас завершают фасадные работы, а также установку дверей и окон. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава муниципалитета отметил, что сдать новый садик в эксплуатацию планируется летом 2025 года.

«На прилегающей территории подрядчик подготовил основание для прогулочных веранд, в ближайшие недели рабочие приступят к укладке первого слоя асфальта. Всего на площадке 32 человека. Отмечу, что темпы пока недостаточно высокие. Сейчас ключевая задача — решить вопросы с финансированием, это позволить нарастить силы на объекте. Весной 2025 года должны быть завершены все работы по зданию и территории, включая благоустройство и озеленение, а летом детский садик откроется для посещения», — рассказал Иванов.

Общая площадь 3-этажного здания детского сада составит более 5 тыс. кв. м. В образовательном учреждении будут 16 групп, физкультурный и музыкальный залы, разнонаправленные кружковые кабинеты, медицинский блок, кабинеты психолога и логопеда. Для прогулок на территории сделают площадки с теневыми навесами, спортивные и игровые пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.