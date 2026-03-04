Глава Одинцовского округа провел выездной прием в Сколковском

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 3 марта провел выездной личный прием в территориальном управлении Сколковское на площадке Немчиновского культурно-досугового центра. Жители обратились с вопросами о строительстве детского сада, ремонте кровли и содержании дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной темой встречи стали дороги, социальные объекты и ЖКХ. Жительница ЖК «Немчиновка» поинтересовалась сроками строительства детского сада. Муниципалитет продолжает работу по выкупу недостроенного здания, которое возводило ОАО «494 УНР», а также договорился о передаче котельной.

«Продолжаем работу по выкупу недостроенного здания, договорились о передаче котельной. Рассчитываем найти решение по самому объекту. Если договориться не удастся, будем подбирать земельный участок и строить детский сад за счет областной программы. Вопрос остается на контроле», — сообщил Андрей Иванов.

Жительница дома №104 по Советскому проспекту попросила покрасить двери в подъездах. Управляющая компания АО «Одинцовская теплосеть» совместно с жителями уточнит объем работ и согласует график. Обновление планируют выполнить в марте–апреле 2026 года.

Также жители дома №104 обратили внимание на состояние кровли. Капитальный ремонт плоской крыши в 2024 году выполняло ООО «Смит», однако из-за протечек, в том числе в лифтовых шахтах, работы не приняли. Сейчас фонд заключает договор с новым подрядчиком, который выполнит гарантийные обязательства в 2026 году. График представят дополнительно.

Отдельно обсудили подъезд к домам №40 к.5, 5а и 5б в Рублевском проезде. Участок протяженностью около 70 метров жители обустроили своими силами, но дорога не обслуживается. Для передачи ее в муниципальную собственность требуется решить вопрос с арестом земельного участка. Возможным решением станет установление сервитута и обустройство внутриквартального проезда. Вопрос передан профильным службам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что «подходит» к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.