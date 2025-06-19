Глава Одинцовского округа провел прием в территориальном управлении Захаровское

В Одинцовском округе продолжается работа руководства округа с жителями в формате «выездной администрации. Очередную встречу в ТУ Захаровское вместе с профильными заместителями провел Андрей Иванов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На личном приеме одна из заявительниц рассказала о плохом состоянии пешеходной дорожки в поселке Летний Отдых. «Народная тропа» пользуется популярностью — по ней жители добираются до платформы «Захарово» и автобусных остановок на трассе А-107. Кроме того, этим путем ходят в местную больницу пациенты, пользующиеся общественным транспортом. Дорожка требует капитального ремонта — из-за отсутствия бортового камня края асфальтового покрытия деформированы, а само полотно в глубоких трещинах.

«Мы решили направить заявку на участие в губернаторской программе „Пешком“, и работы по ремонту, если проект будет поддержан, начнутся в 2026 году. В этом же сезоне устраним повреждения на части тротуара», — сообщил глава округа.

Еще один вопрос, прозвучавший на личном приеме, касался модернизации детской игровой площадки в посёлке МК КПСС. Андрей Иванов отметил, что ДИП будет включена в адресный перечь по установке новых детских и спортивных площадок на 2026 год.

«Площадка будет перенесена в более удобное место, также сделаем новый детский городок. Кроме того, поменяем расположение контейнерной площадки, чтобы она не мешала жителям. Этот вопрос также будет проработан», — подчеркнул Андрей Иванов.

В деревне Клопово не ходят рейсовые автобусы, жители попросили организовать заезд транспорта, следующего 10-м маршрутом. Обсудили и отсутствие пешеходной зоны вдоль Луцинского шоссе вдоль микрорайона Южный — сейчас людям приходится ходить прямо по проезжей части. Глава муниципалитета поручил профильным службам проработать возможность обустройства тротуара.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.