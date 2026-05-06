Глава Одинцовского округа провел прием в Новоивановском

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 5 мая провел личный прием жителей в рабочем поселке Новоивановское на площадке КДЦ «Максимум». Основные обращения касались дорожной безопасности, ремонта улиц и благоустройства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительница дома №5 по бульвару Эйнштейна попросила организовать безопасный подход к Немчиновскому лицею. После строительства пристройки инвестор обустроил новый вход напротив дома №3, однако школьникам приходится идти по проезжей части между припаркованными автомобилями и мимо контейнерной площадки.

«Летом вместе с застройщиком сделаем два парковочных кармана, перенесем контейнерную площадку и установим дорожные знаки. Дополнительно проработаем пешеходную дорожку вдоль школы от улицы Агрохимиков до входа», — отметил глава Одинцовского округа.

Также на приеме обсудили капитальный ремонт улиц Агрохимиков и Калинина. Глава округа поручил проработать включение обновления покрытия и бордюров в адресный перечень на 2027 год. В 2026 году на этих дорогах проведут ямочный ремонт.

Отдельно рассмотрели ситуацию с вывозом мусора с перевалочной базы «Рузского регионального оператора» на улице Зеленой в Одинцове. Муниципалитет направит оператору требование убрать накопившиеся отходы и представить график вывоза. Профильным службам также поручено уточнить правовые основания размещения бетонных плит у дома №18 на улице Садовой, после чего будет принято решение об их демонтаже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.