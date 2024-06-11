Глава Одинцовского округа провел личный прием граждан

В рамках выездной администрации глава Одинцовского округа провел личный прием жителей в территориальном управлении Назарьевское. Один из главных вопросов, который волнует практически всех жителей, касается отсутствия в поселке полноценного магазина. Единственный продмаг, работавший в Назарьево, принадлежал компании «Агропромышленный комплекс „Непецино“. Пришедшие на прием местные жительницы Любовь Викторовна и Лариса Дмитриевна рассказали главе, что недавно торговая точка закрылась из-за низкой рентабельности. Пенсионерки попросили посодействовать открытию в поселке универсама.

«Действительно, ближайший сетевой супермаркет расположен в трех километрах от Назарьево. Ни о какой шаговой доступности здесь говорить не приходится. Есть несколько вариантов решения проблемы. Наиболее реальный — подобрать в поселке подходящее муниципальное помещение и заинтересовать им ретейлеров. Соответствующее поручение уже дано профильному заместителю. Одновременно будем приводить в порядок местный рынок» Андрей Иванов Глава Одинцовского округа

Также обе жительницы обратили внимание главы на низкое качество подаваемой в многоквартирные дома воды. Андрей Иванов поручил представителям управляющей компании провести необходимый анализ и на основании экспертизы выработать устраивающее жителей решение проблемы.

Еще один вопрос, который попросили решить жители, был связан с отсутствием уличного освещения на территории ГП-2 в деревне Папушево. Земля здесь активно осваивается, и трех ранее установленных фонарей уже не хватает.

«Мне эта проблема знакома. Необходимость устройства линии освещения в Папушево учтена в муниципальной программе по формированию современной комфортной городской среды. Провести наружное освещение в ГП-2 должны уже в текущем году — до 31 октября», — отметил глава округа.

В ходе общения с жителями Андрей Иванов дал профильным службам еще несколько поручений. В частности — обустроить удобные пешеходные дорожки рядом с местной амбулаторией, высадить клумбы с многолетними цветами в сквере за зданием КДЦ и провести собрание со старшими по домам для разъяснения действующих тарифов на ЖКУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.