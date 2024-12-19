Глава Одинцовского округа пообщался с сотрудниками местного отделения Сбера

Очередную «выездную администрацию» провел глава Одинцовского округа. Вместе с профильными заместителями Андрей Иванов посетил один из одинцовских офисов Сбера, расположенный на улице Маршала Неделина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первым вопросом от сотрудников стало благоустройство подъездного пространства у дома № 30Б на Маршала Бирюзова. Анна Дворецкая рассказала — в здании проживает много пенсионеров, заасфальтированный в виде «горки» подход к подъезду сильно затрудняет передвижение.

«Этот двор включен в программу комплексного благоустройства дворовых территорий на 2025 год. Пока же нужно увеличить длину перил, чтобы можно было удобно спускаться и подниматься по лестнице. Работы проведут в течение недели», — рассказал глава муниципалитета.

Другая сотрудница обратилась с вопросом о пуске общественного транспорта с остановкой в деревне Скоково. Ближайшая автобусная остановка находится в 20 минутах ходьбы от населенного пункта, расположенного под Звенигородом. Выехать из деревни можно только на такси или личном автомобиле. Ширина проезжей части на этом участке составляет менее 3,5 метра, что значительно затрудняет разъезд автотранспорта, особенно в зимний период.

«Сейчас нужно понять потребность — сколько людей пользуются общественным транспортом. После этого обратимся в «Автодор» с просьбой включить объект в план — расширить дорогу, разворотное кольцо и оборудовать остановочные павильоны», — подчеркнул Андрей Иванов.

Еще одной темой встречи стала площадка бывшего ТЦ «Центральный» — здание снесли несколько лет назад, на его месте предусмотрено размещение многофункционального центра с гостиницей.

Однако сейчас пустырь огорожен забором, строительные работы не ведутся. Глава округа отметил — в следующем году на объект выйдет новый подрядчик. До этого времени территорию огородят и разместят яркие баннеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.