Глава Одинцовского округа Иванов посетил Часцовскую нефтебазу

Фото - © пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

сегодня в 18:39

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил нефтебазу, расположенную в поселке Часцы. Объект занимает площадь в 4,5 га и предназначен для приема, хранения и выдачи нефтепродуктов — бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь оборудованы 2 наливные эстакады, эстакада слива светлых нефтепродуктов, резервуарный парк, собственная лаборатория и гараж. Емкость резервуаров нефтебазы варьируется от 200 кубометров до 2000.

«Подача цистерн с нефтепродуктами на базу в Часцах осуществляется по собственному железнодорожному пути. Особое внимание уделяется безопасности — от строгого контроля доступа до защищенности периметра. Лаборатория, оснащенная современным оборудованием, проверяет качество каждой партии топлива. Пропускная способность базы впечатляет: одновременно она может обслуживать до 10 бензовозов, а за сутки их проходит более 100», — подчеркнул Андрей Иванов.

Часцовская нефтебаза владеет собственным парком автотранспортных средств. С их помощью осуществляются своевременные поставки топлива — под тщательным контролем. Для отслеживания транспортировки и передвижения все транспортные средства оснащены системой «ГЛОНАСС» и видеонаблюдением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.