Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел обновленный сквер в Голицыне

Работы по обустройству сквера завершились в Голицыно Одинцовского округа. В прошлом году территория вблизи Храма Преподобного Серафима Саровского стала победителем рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий. На площади более 2 тысяч квадратных метров провели масштабную модернизацию. Новую локацию осмотрел глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Больше 10 тыс. жителей проголосовали в прошлом году за то, чтобы облагородить территорию у Пролетарского проспекта. Объект победил в III Всероссийском онлайн-голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», — отметил Андрей Иванов.

В сквере обустроили дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и ограждения, а также отремонтировали мостик и провели освещение. Кроме того, на территории появились универсальная спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол, воркаут-зона. На 600 кв. метрах разместили детскую игровую площадку для разных возрастов и тарзанку.

На объекте установлена система видеонаблюдения «Безопасный регион».

Завершающим этапом станет озеленение — его проведут следующей весной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.