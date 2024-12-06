Глава Одинцово с жителями заложили капсулу времени в акватермальном комплексе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с инициативными жителями, инвестором и представителями подрядной организации заложил капсулу времени в основание строящегося физкультурно-оздоровительного акватермального комплекса в центре Одинцово. Комплекс будет располагаться по адресу Молодежная, 46, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Площадь здания составит более 8000 квадратных метров. Глава муниципалитета подчеркнул, что объект станет настоящим местом притяжения для жителей и гостей округа, центром семейного отдыха, здоровья и досуга.

«Сегодня у нас действительно значимое событие для города. Мы с вами закладываем капсулу времени в основание уникального проекта — физкультурно-оздоровительного акватермального комплекса. Я уверен, что он станет центром настоящего семейного отдыха, здоровья и досуга для всех жителей и гостей нашего округа, — отметил Андрей Иванов. — Помимо нового стандарта качества жизни, это еще и серьезный вклад в экономику нашего округа. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта более 1,5 миллиарда рублей, а также создать дополнительно 66 новых рабочих мест. Хочу поблагодарить компанию инвестора — это ООО „Физкульт Одинцово“ — и всех причастных к реализации этого проекта».

Директор Управляющей компании ООО «Центр здоровья» Нинель Волохова поделилась, что посещение комплекса будет организовано и на льготных условиях — в том числе, для участников специальной военной операции, пенсионеров, школьников, студентов очной формы обучения.

«Мы хотим, чтобы такой по-настоящему „городской курорт“ был доступен для всех категорий граждан. Участники СВО, члены их семей, участники клуба „Активное долголетие“ смогут посещать комплекс бесплатно по предварительной записи. На территории планируется открыть школу плавания, а также реализовывать индивидуальные, групповые тренировки для детей от 5 лет, проводить открытые соревнования по плаванию и многое другое», — подчеркнула Нинель Волохова.

Акватермальный комплекс будет включать в себя 7 бассейнов, в том числе и под открытым небом, 15 видов терм и саун, 2 зоны кафе, массажные кабинеты, фотозоны и многое другое. Общее количество дополнительных услуг — порядка 20. Единовременно акватермальный комплекс сможет принять 950 посетителей.

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