Глава Одинцова провел личный прием на предприятии «121 АРЗ» в Старом городке

В ходе приема Андрей Иванов принял трех сотрудников завода. Первый вопрос касался работы местного отделения «Почты России». Жители обратили внимание на то, что офис работает всего два раза в неделю, с 9 до 17 часов, и выстоять большую очередь удаётся не всегда. Сотрудница завода Зоя Алексеевна согласилась с тем, что бумажные носители уходят в прошлое, но на почту люди ходят не только за ними.

«А как быть с бандеролями, посылками, заказными письмами? Хотелось бы, чтобы отделение работало и в субботу, а время работы продлилось до 18 часов», — высказала пожеланиезаявительница.

Андрей Иванов отметил, что основная проблема Управления федеральной почтовой связи по Московской области — нехватка кадров. Причина — низкая заработная плата. Представители УФПС планируют закрыть вакансии в Старом городке в ближайшее время, но для окончательного решения кадрового вопроса необходимы системные изменения.

«Мы направим уже сегодня официальное обращение руководству „Почты России“, расскажем о существующих проблемах и обратим внимание на необходимость изменить систему оплаты. Тогда люди начнут приходить на работу и в отделении появится нормальный график», — подчеркнул глава Одинцовского округа.

Второй и третий вопросы касались работы систем отопления и температуры в квартирах. В одной из квартир в доме № 7 по ул. Школьной батареи с началом отопительного сезона нагреваются позже, чем в соседних подъездах, и не набирают необходимой температуры. В другой квартире, в доме № 15, промерзают стены.

Угловое помещение протапливается недостаточно сильно, после сильных морозов на стенах появляется плесень, а на полу образуются лужи. В первом случае Андрей Иванов поручил управляющей компании АО «Одинцовская теплосеть» проверить температурный режим помещений, качество межпанельных швов и при необходимости выполнить требуемый ремонт. Вторая ситуация требует более серьезных мер.

«Капитальный ремонт дома, в том числе фасада, запланирован на 2032–2040 годы. Мы обратимся в областной Фонд капитального ремонта с требованием поменять сроки начала ремонтных работ. В идеале хотя бы ремонт фасада нужно передвинуть на 2025–2026 годы», — подчеркнул Андрей Иванов.

Также глава Одинцовского округа поставил задачу перед управляющей компанией еще раз осмотреть квартиру и подготовить перечень быстрых решений, которые помогут снять остроту проблемы и спокойно дождаться капремонта.

Еще один вопрос был задан жителями дома № 1 по улице Школьной. По этому адресу подрядчик областного Фонда капитального ремонта не завершил ремонт кровли. Работы начались еще 15 апреля и до сих пор не закончены. Неоднократные обращения администрации к компании, ведущей ремонтные работы, результата не дали. В ближайшее время муниципалитет инициирует по данному вопросу межведомственное совещание с участием представителей правоохранительных органов.

«Вызываем подрядчика, Фонд капитального ремонта, прокуратуру и УМВД, — поручил Андрей Иванов. — Сделать это необходимо до конца текущей недели».

Всего в ходе «Выездной администрации» на «121 АРЗ» руководителями администрации Одинцовского округа, МЦУР, Одинцовской областной больницы и депутатами окружного Совета было принято 114 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.