Глава Одинцова осмотрел обновленный сквер в Голицыне

Работы по обустройству сквера завершились в Голицыне. В прошлом году территория вблизи Храма Преподобного Серафима Саровского стала победителем рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий, передает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

На площади более 2 тыс. кв. м провели масштабную модернизацию. Новую локацию осмотрел глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Больше 10 тыс. жителей проголосовали в прошлом году за то, чтобы облагородить территорию у Пролетарского проспекта. Объект победил в III Всероссийском онлайн-голосовании в рамках проекта „Формирование комфортной городской среды“, — отметил Андрей Иванов.

В сквере обустроили дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и ограждения, а также отремонтировали мостик и провели освещение. Кроме того, на территории появились универсальная спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол, воркаут-зона. На 600 кв. м разместили детскую игровую площадку для разных возрастов и тарзанку. На объекте установлена система видеонаблюдения «безопасный регион». Завершающим этапом станет озеленение — его проведут следующей весной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.