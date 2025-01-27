Блокада Ленинграда не была «одной из осад», а это была спланированная и подготовленная попытка уничтожить мирное население города, сообщила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте России Елена Малышева.

«Национальный центр в 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады хотел бы обозначить несколько приоритетов, из которых мы исходим. Первый — говорить о блокаде только с позиции исторического суверенитета, давая всему миру понять, что такое блокада. В англоязычных версиях есть устоявшийся стереотип, что это была одна из осад, которые были в мире, как осада Трои, мы принципиально с этим не согласны», — сказала Малышева в ходе пресс-конференции, посвященной запуску «Марафона памяти» в рамках проекта «Одна страна — одна Победа», приуроченного к 80-летию великой победы.

Руководитель Национального центра исторической памяти отметила, что блокада Ленинграда была осознанной и целенаправленной осадой для уничтожения жителей города, что, по ее словам, есть геноцид. Малышева добавила, что в распоряжении историков есть документы, подтверждающие, что немецкие фашисты готовились к блокаде Ленинграда задолго до начала Великой Отечественной войны.

27 января празднуют День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 1941 году начались военные действия на подступах к городу. Целью Гитлера было уничтожение Ленинграда. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг него сомкнулось и внутри оказались 2,5 млн человек, из них 400 тыс. детей.

В январе 1943 года удалось прорвать блокаду. У Ленинграда появилась сухопутная связь со страной. Наступление советских войск в битве за город стартовало в начале 1944 года. Полностью снять блокаду удалось 27 января. Таким образом, город прожил в блокаде и полном голоде 872 дня. От голода, бомбежек и артобстрелов умерли, по разным данным, от 641 тыс. до 1 млн ленинградцев.

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