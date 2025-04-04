Глава News Media Holding Максим Иксанов предложил методы борьбы с фейками

4 апреля 2025 года в Общественной Палате РФ состоялось обсуждение в формате круглого стола на тему: «Фальшивые новости. Чем грозят россиянам поддельные аккаунты СМИ в соцсетях и как СМИ защититься от краж контента». Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов представил ряд мер, направленных на борьбу с распространением ложной информации — от локальных инициатив до масштабных на уровне государственного регулирования, сообщает News Media Holding.

По мнению руководителя холдинга, появление фальшивых аккаунтов СМИ стало представлять серьезную угрозу в связи с отсутствием эффективной системы проверки подлинности источников. Развитие нейросетей позволяет создавать дипфейки, паблики зачастую искажают информацию, а пользователи не обладают достаточными знаниями и инструментами для ее проверки.

«У канала может быть большая аудитория, но не быть редакции. А внутренняя редакция обеспечивает совсем другой уровень фильтрации фейков», — отметил Иксанов.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что канал внешне может выглядеть прилично и первоначально вызывать доверие, он не поддается внешнему регулированию, и в любой момент в нем могут начать распространять ложные сведения.

В News Media Holding применяется многоступенчатая система проверки фактов: каждая новость тщательно проверяется по различным независимым источникам. Однако даже это оказывается недостаточным, если фейк уже проник в информационное пространство — в таких случаях необходимы оперативные и грамотные опровержения.

Иксанов выступил за объединение усилий между медиа, регуляторами и IT-компаниями в целях создания эффективной системы защиты от дезинформации и незаконного использования контента.

«Наша общая цель — сохранить доверие аудитории и обеспечить безопасность информационного пространства», — добавил он.

Для достижения поставленной задачи глава News Media Holding предложил следующее: внедрение обязательной маркировки для официальных аккаунтов СМИ в социальных сетях, аналогичной системе верификации с «голубыми галочками»; разработка отечественных технологий, предназначенных для защиты контента, с учетом того, что существующий искусственный интеллект пока не способен надежно отличать достоверную информацию от фейков; создание системы оперативного реагирования на случаи неправомерного использования контента, создания поддельных аккаунтов и распространения ложной информации.