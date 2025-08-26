Глава Наро-Фоминского округа навестил многодетную семью погибшего участника СВО

Юлия Иванова воспитывает троих детей. Ее муж, Евгений, мужественно выполняя боевую задачу во время специальной военной операции, не вернулся с фронта. Старшей Варе — 10 лет, ее брату Артему — 9, а самой младшей, Мирославе — всего 5. Накануне Дня знаний глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ поддержал эту многодетную семью. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Школьникам — новые рюкзаки: для Артема солидный черно-красный, для Вари — светлый. Дети сразу начали изучать их содержимое. А мама оценила подаренный чайный сервиз. Ребята показывали свои книги, игрушки. У Артема коллекция пластиковых пистолетов, он мечтает стать военным, как его отец. Наша задача, чтобы служба таких юных патриотов была мирной», — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Акция «Единой России» — «Собери ребенка в школу» идет по всей стране. Каждый может в ней поучаствовать — помочь тетрадями, красками и другим необходимым для обучения. Жители Наро-Фоминска оказались очень отзывчивыми, а одна из главных задач — поддержать при подготовке к 1 сентября семьи из Донбасса и освобожденных территорий.

«Однако важнее всего — личное участие. Юлия поделилась, что по совету офтальмолога детям нужны специальные очки. Перед школой это особенно важно. Этот вопрос мы решим в первую очередь. Наш долг — окружать заботой и вниманием семьи тех, кто навсегда остался верен присяге и Родине», — добавил Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.