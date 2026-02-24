Глава Наро-Фоминского округа наградил военнослужащих

Торжественное мероприятие ко Дню защитника Отечества прошло 20 февраля в ГДК «Созвездие» в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Глава округа Роман Шамнэ поздравил военнослужащих и вручил им награды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничное мероприятие состоялось в преддверии Дня защитника Отечества. В зале собрались военнослужащие прославленного соединения, дислоцированного на территории округа, которое отличается высоким профессионализмом и верностью присяге.

Роман Шамнэ вручил награды тем, кто ежедневно выполняет боевые задачи и обеспечивает безопасность страны. Среди награжденных были женщины, которые несут службу наравне с мужчинами и профессионально выполняют свой долг.

Для гостей также организовали выставку трофейной техники и оборудования, захваченных в ходе специальной военной операции. По словам главы округа, такие экспонаты подтверждают результаты ежедневной работы военнослужащих.

Роман Шамнэ подчеркнул, что каждый защитник Родины заслуживает уважения и поддержки. Администрация округа продолжит создавать условия для службы и жизни военных и их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.