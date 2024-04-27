Глава Наро-Фоминска принял участие в торжественной церемонии возложения венков к Стеле

Присвоению этого звания сегодня исполняется 15 лет. 27-го апреля 2009-го года Указом Президента России Наро-Фоминску было присвоено это звание, сегодня мы отмечаем 15-летие этой славной вехи в истории нашего города.

В тяжелейшие дни 1941-го город стал преградой на пути к Москве гитлеровским войскам. Два месяца длились кровопролитные сражения — солдаты и офицеры Красной армии мужественно удерживали противника на границе реки Нара.

В памяти поколений навсегда останется подвиг и жителей Наро-Фоминска, и освободителей города — мужественных бойцов 33-й армии генерала Михаила Ефремова, жителей города-добровольцев, павших в битве за свою малую Родину.

В торжественной церемонии приняли участие представители молодежных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.