Глава НАК Кабанов выступил за пожизненный срок для террористов из «Крокуса»

Член Совета по правам человека (СПЧ), глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов выразил мнение, что террористов, устроивших массовый расстрел в подмосковном «Крокус Сити Холле», нужно приговорить к пожизненному лишению свободы, сообщает «Царьград» .

По его словам, у осужденных, которым предстоит провести оставшуюся жизнь в колониях «Белый лебедь» и «Черный дельфин», очень жесткий распорядок дня. Кабанов подчеркнул, что действующие там правила нельзя назвать жизнью.

«Я был и в „Белом лебеде“, и в „Черном дельфине“ и могу свидетельствовать: это филиал ада, заключенные там просят казнить их. И это тоже определенная характеристика жесткости подобной меры наказания», — высказался член СПЧ.

Он считает, людям необходимо чаще рассказывать о том, как преступники проводят свой день за решеткой. В «Черном дельфине», к примеру, в течение всего дня нельзя сидеть и лежать на койке.

Кабанов также полагает, что за счет распространения информации об условиях, в которых оказываются осужденные, в России может сократиться число терактов.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал и открыли огонь по зрителям, которые пришли на выступление группы «Пикник». В результате погибло 144 человека. Арестованы 11 фигурантов уголовного дела о терроризме, в том числе четверо исполнителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что после теракта в концертном зале без родителей остались 7 ребят.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и особенно детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — заявил глава региона.