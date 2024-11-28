Глава Мытищ вошла в президиум Совета муниципальных образований Подмосковья

В Доме правительства Московской области состоялся XI Съезд Совета муниципальных образований региона, в его работе приняли участие глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая и председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Делегаты от 57 муниципалитетов региона, которые объединяет Ассоциация, подвели итоги работы за 2022–2024 годы и определили задачи на перспективу.

«Совет муниципальных образований — это место, где мы можем встретиться обсудить насущные проблемы. Самое главное — это межмуниципальное сотрудничество. В регионе внедрена практика наставничества, благодаря которой многие муниципалитеты повышают свою эффективность», — подчеркнула в приветственной речи вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

На съезде была отмечена включенность муниципальных команд в поддержку семей участников СВО, в гуманитарные миссии, которые возглавляют главы округов. Советом на эти цели было выделено свыше 1 млн 618 тысяч рублей, также для бойцов приобрели беспилотники. На защиту интересов Родины отправились 244 муниципальных служащих региона.

Одно из решений делегатов касалось повышения престижа работы в сельских районах: в 2025 году стартует конкурс «Лучший сельский староста Московской области». Также были подписаны соглашения о сотрудничестве с Общероссийской общественной организацией «Здоровое Отечество» и Ассоциацией председателей Советов МКД Московской области.

Участники съезда сформировали новый президиум Совета муниципальных образований, в его состав вошла глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Коллегиальному органу предстоит принимать все решения в рамках работы Ассоциации и представлять муниципальное сообщество региона.

На следующий год поставлена серьезная задача: повышение престижа муниципальной службы, продвижение инициатив с мест, формирование единой повестки, методическая поддержка муниципальных команд и подготовка кадрового резерва, обучение и переподготовка служащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.