сегодня в 20:48

Глава Мытищ на приеме с жителями обсудила состояние инженерных систем в округе

На личном приеме главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой обсудили с жителями дома № 5 по улице Индустриальной ряд волнующих тем. Основным вопросом стало состояние инженерных систем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В прошлом году жители столкнулись с затоплением подвалов. Управляющая компания провела локальный ремонт для устранения аварийной ситуации.

Для включения дома в краткосрочную программу капремонта жителям необходимо провести общее собрание собственников, чтобы определить перечень работ. Далее протокол собрания направляется в УК и администрацию.

«Со своей стороны мы готовы сопроводить жителей на всех этапах», — подчеркнула Юлия Купецкая.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы комплексного благоустройства двора, переноса контейнерной площадки, опиловки деревьев и проведения дератизации от грызунов.

По каждому обращению даны подробные разъяснения.

«Уважаемые мытищинцы! Записаться на личный прием можно: glavagomytyshi@internet.ru, inform@mytyshi.ru», — отмечается в сообщении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.