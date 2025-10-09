Глава Можайского округа с жителями проверил работы в парке деревни Горетово

В деревне Горетово Можайского округа появилась обновленная зона отдыха. Проект благоустройства местного парка был реализован в рамках программы инициативного бюджетирования, которая позволяет жителям напрямую участвовать в развитии своей территории. Оценить результаты преображения приехал глава Можайского округа Денис Мордвинцев вместе с местными жителями и депутатом местного Совета депутатов Александром Паршиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теперь в парке появились аккуратные пешеходные дорожки, проложенные сквозь живописные пейзажи. Это пространство стало еще более комфортным для прогулок и встреч жителей всех поколений.

«Инициативное бюджетирование — один из самых честных и прозрачных механизмов, когда жители сами видят, на что идут средства, сами предлагают и выбирают проекты для реализации. Важно, что даже небольшой, символический взнос в 1% от стоимости объединяет людей, дает им реальную возможность менять пространство вокруг себя к лучшему. Уверен, что обновленный парк станет излюбленным местом отдыха для жителей», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Это уже не первый успешный пример работы программы. Ранее таким же способом была отремонтирована кровля местной школы. Основная часть средств обеспечивается бюджетом Можайского округа и правительством Московской области, но и в проекте участвуют и сами жители.

«Если у вас есть идея, как улучшить ваш двор, парк или социальный объект, объединяйтесь с соседями и подавайте заявку на инициативное бюджетирование через заведующих территориальными отделами, старост или администрацию Можайского округа», — подчеркнул глава муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.