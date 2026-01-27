Глава Можайского округа поздравил жительницу блокадного Ленинграда с памятной датой

В день 27 января, когда отмечается годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, глава Можайского округа Денис Мордвинцев навестил Валентину Александровну Соболеву, пережившую блокаду в детстве. К поздравлениям присоединилась председатель совета ветеранов округа Нина Истратова.

Валентина Александровна встретила блокаду трехлетним ребенком и навсегда запомнила тяжелые испытания того времени. В апреле 1942 года ее семья была эвакуирована по «Дороге жизни», а в 1945 году вернулась в Ленинградскую область.

После войны Валентина Соболева получила медицинское образование и посвятила жизнь восстановлению мирной жизни. Она награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Глава округа вручил Валентине Александровне цветы и памятные подарки, отметив ее силу духа и вклад в послевоенное восстановление страны. Нина Истратова подчеркнула важность сохранения памяти о войне и поблагодарила Валентину Александровну за активную жизненную позицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.