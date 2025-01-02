Глава Можайского округа поздравил участника СВО с Новым годом

сегодня в 03:10

Семью участника спецоперации Олега Шатохина из Можайского округа Московской области поздравили с Новым годом и вручили подарки, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Олег в 2022 году при выполнении боевой задачи получил ранение. Военный оставил службу и проходит реабилитацию. Семья Шатохиных живет в частном доме и растит двух дочерей.

«Пусть 2025 год принесет вам мира, счастья, здоровья и радости. Желаю исполнения самых заветных желаний, тепла и уюта в вашем доме», — поздравил семью Шатохиных глава округа Денис Мордвинцев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.