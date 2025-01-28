Глава Можайского округа поздравил блокадницу с годовщиной снятия блокады Ленинграда

Вера Александровна родилась в Ленинграде в 1939 году. Когда началась блокада Ленинграда, ей было всего 2 года. В мае 1942 года ее вместе со старшим братом эвакуировали в детский дом в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

Испытания, которые женщина перенесла в начале своей жизни, закалили ее характер. Она является ветераном труда и награждена знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В Можайский округ Вера Александровна переехала 12 лет назад. Ветеран активно участвует во всех муниципальных и областных мероприятиях, проводит работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения — беседует со школьниками, рассказывая об ужасах фашизма.

«Всю жизнь вы трудились на благо своей страны. Мы гордимся такими заслуженными жителями Можайского округа. Благодарю вас за стойкость и мужество, которые вы проявили в столь юном возрасте, здоровья вам, мирного неба и семейного благополучия!» — сказал в своем поздравлении глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

Всего самого доброго Вере Александровне пожелала и депутат совета депутатов Можайского округа, социальный координатор проекта «Старшее поколение» Нина Истратова. Вместе с поздравлениями ветерану вручили цветы и подарки.

На данный момент в Можайском округе проживают 5 ветеранов-жителей блокадного города. Каждого из них тепло поздравили с годовщиной освобождения Ленинграда, поблагодарили за труд и пожелали здоровья и долгих лет жизни!

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте ( https://may9.ru/ ) и в Telegram-канале ( https://t.me/may_9_ru ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.