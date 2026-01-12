Глава Можайского округа поздравил 101-летнюю участницу Великой Отечественной войны

Жительница поселка Бородино Татьяна Савченкова отметила 101-й день рождения. Поздравления и памятные подарки ей вручили глава Можайского округа Денис Мордвинцев и представители местной администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Татьяна Гавриловна Савченкова, участница Великой Отечественной войны и ветеран труда, 12 января отпраздновала 101-й день рождения в поселке Бородино. Поздравить ее приехали глава Можайского округа Денис Мордвинцев и заместитель председателя совета депутатов Елена Прокутина. Они выразили благодарность за подвиг и пожелали здоровья, вручив цветы и памятные подарки.

Татьяна Савченкова родилась в Смоленской области. В годы войны была эвакуирована в Москву, где служила бойцом военизированной охраны Западной железной дороги, охраняя военный завод и сопровождая эшелоны с техникой и боеприпасами. За образцовую службу дважды получала благодарности командования. После войны переехала в Можайский район, где работала токарем на Бородинской фабрике культтоваров почти 50 лет.

За трудовые и военные заслуги Татьяна Савченкова награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими почетными наградами.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.