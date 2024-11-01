Глава Можайского округа обсудил главные вопросы недели на оперативном совещании

Состоялось очередное оперативное совещание с сотрудниками администрации, начальниками территориальных отделов, руководителями служб и ведомств Можайского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Одной из основных тем стал вопрос подготовки к зимнему периоду. Обсудили количество техники, укомплектованность служб рабочими кадрами. В уборке общественных территорий от снега будет задействовано более 200 работников комплексной уборки в городе и населенных пунктах. Также сформирован график дежурств в ночное время и выходные дни.

Обсудили начало подготовки к новогодним праздникам. Для юных жителей Можайска будут проведены тематические мероприятия и мастер-классы, спортивные активности и развлекательные программы. Всего более 150 мероприятий, в том числе социальная «Елка Главы», пользующаяся большой популярностью среди юных жителей округа.

«Держу на контроле темы, волнующие жителей. Завершены работы по устранению неровностей на участках региональных дорог Бедняково — Храброво, Руза — Воронцово — Тетерино — Пуршево — Бурцево — Ратчино», — отметил глава муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.