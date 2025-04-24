Глава Можайска совместно с прокурором провел прием жителей

Местные жители села Тропарево Александр и Анатолий обратились по вопросу организации нового места для захоронения. В прошлом году мы уже встречались с сельчанами, где совместно рассмотрели варианты и пришли к общему решению. На данный момент ведется работа по оформлению всей необходимой документации.

«Все вопросы, поступившие от граждан, были зафиксированы, а по многим ситуациям даны оперативные поручения руководителям и сотрудникам профильных отделов еще во время приема», — говорится в сообщении.

Встречи с жителями проводятся каждый месяц. О дате следующего приема вы можете узнать по телефону общего отдела администрации округа: 8(49638)22-360.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.